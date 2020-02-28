По официальным данным, более 60 процентов заболевших — дети.

За последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ на Украине составило более 200 тысяч человек, общий эпидемический порог по стране превышен на 19% и составляет 568 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

— За прошедшую неделю ОРВИ заболело 217 459 человек, из них 61,3% — дети, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к настоящему моменту из-за осложнений, вызванных гриппом, в стране умерло уже 48 человек, при этом ни один из них не проходил вакцинацию, а большинство решило обратиться за помощью медиков на поздних стадиях.