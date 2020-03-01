Без Тарасова никак. "Рубин" не смог выиграть в первом матче Слуцкого
Казанцы сыграли вничью с "Тамбовом".
У Леонида Слуцкого не получилось ярко вернуться в Российскую премьер-лигу. Его "Рубин" после 50-минутной экскурсии по Нижнему Новгороду казался уставшим, а вот "Тамбов" имел много моментов для взятия ворот, один только Георгий Мелкадзе мог забивать как минимум дважды.
Однако голов в этой встрече так и не случилось. Обескровленный из-за травмы Дмитрия Тарасова "Рубин" начинает весеннюю часть РПЛ с ничейного результата и теряет шанс догнать "Тамбов" в турнирной таблице. Казанцы по-прежнему остаются в зоне стыковых матчей — на 13-м месте.
РПЛ, 20-й тур
"Тамбов" — "Рубин" — 0:0
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