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Регион
Опубликовано 1 марта 2020, 16:03

Без Тарасова никак. "Рубин" не смог выиграть в первом матче Слуцкого

Казанцы сыграли вничью с "Тамбовом".

У Леонида Слуцкого не получилось ярко вернуться в Российскую премьер-лигу. Его "Рубин" после 50-минутной экскурсии по Нижнему Новгороду казался уставшим, а вот "Тамбов" имел много моментов для взятия ворот, один только Георгий Мелкадзе мог забивать как минимум дважды.

Однако голов в этой встрече так и не случилось. Обескровленный из-за травмы Дмитрия Тарасова "Рубин" начинает весеннюю часть РПЛ с ничейного результата и теряет шанс догнать "Тамбов" в турнирной таблице. Казанцы по-прежнему остаются в зоне стыковых матчей — на 13-м месте.

РПЛ, 20-й тур

"Тамбов" — "Рубин" — 0:0

"Такого ещё не было". Команду Слуцкого случайно отвезли не на тот стадион
"Такого ещё не было". Команду Слуцкого случайно отвезли не на тот стадион
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Фото © Twitter / fcrk

Дмитрий Садылко
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