Без Тарасова никак. "Рубин" не смог выиграть в первом матче Слуцкого

У Леонида Слуцкого не получилось ярко вернуться в Российскую премьер-лигу. Его "Рубин" после 50-минутной экскурсии по Нижнему Новгороду казался уставшим, а вот "Тамбов" имел много моментов для взятия ворот, один только Георгий Мелкадзе мог забивать как минимум дважды.