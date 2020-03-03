Подделку подписей Родченкова по делу российских биатлонисток подтвердил один из лучших британских экспертов

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на апелляционных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщил, что один из лучших экспертов-почерковедов Великобритании подтвердил, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на доказательствах Международного олимпийского комитета (МОК) являются подделкой.

Он отметил, что сторона защиты получила более ста образцов подписи Родченкова со времён его работы в лаборатории и пришла к выводу, что подписи информатора на доказательствах, которыми являются аффидевиты (письменные показания), поддельны. Для того чтобы точно убедить в этом суд, был подключён эксперт из Великобритании, который подтвердил выводы российской стороны.

К такому же мнению пришли IT-эксперты компании Group-IB, сообщил Панич.

— Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению, — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее CAS потребовал от МОК объяснений из-за поддельных подписей по делу биатлонисток.

Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил. CAS должен вынести решение по апелляции в течение двух-трёх недель. Сам Родченков не появлялся на публике два года, возможно, его уже нет в живых.