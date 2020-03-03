Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2943 человек

За последние сутки на территории Китая число летальных случаев после заражения коронавирусом возросло на 31 и достигло 2943 человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вспышка коронавирусной инфекции, получившей имя CoViD-19, была зафиксирована в Поднебесной в конце декабря. На данный момент зарегистрирован 80 151 случай заражения. 47 204 заболевших пациента выздоровели. За прошедшие сутки почти 2,8 тысячи покинули больницы.

Большая часть инфицированных находится на территории провинции Хубэй, которая является очагом распространения инфекции, — около 67 тысяч.

Ранее случаи заболевания были зафиксированы в Индонезии, Шотландии, Армении, Люксембурге, Саудовской Аравии, Сенегале, Латвии, Португалии, Марокко, Тунисе и Латвии.

Также было названо число стран, свободных от коронавируса.