Apple выплатит до 500 миллионов долларов за намеренное замедление старых iPhone

Apple согласилась на выплату от 310 до 500 миллионов долларов в рамках урегулирования судебных разбирательств по обвинению в том, что компания постепенно "замедляет" более старые iPhone по мере выпуска новых моделей, чтобы побудить владельцев покупать смартфоны или аккумуляторы, сообщает Reuters.

Истцами по делу выступают пользователи моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия. По их словам, производительность смартфонов ухудшилась после обновления программного обеспечения.

Apple объясняет проблемы главным образом колебаниями температуры и интенсивностью использования и отмечает, что её инженеры уже работают над решением вопроса. После первоначального протеста по поводу медленных iPhone компания извинилась и снизила цену на сменные батареи с 79 до 29 долларов.

Каждый пользователь, как ожидается, получит около $25. Окончательная сумма будет зависеть от общей цифры компенсации.

Ранее Франция оштрафовала Apple на €25 млн за намеренное замедление старых iPhone.