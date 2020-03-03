Apple выплатит до 500 миллионов долларов за намеренное замедление старых iPhone

Apple согласилась на выплату от 310 до 500 миллионов долларов в рамках урегулирования судебных разбирательств по обвинению в том, что компания постепенно "замедляет" более старые iPhone по мере выпуска новых моделей, чтобы побудить владельцев покупать смартфоны или аккумуляторы, сообщает Reuters.
Истцами по делу выступают пользователи моделей iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus или SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия. По их словам, производительность смартфонов ухудшилась после обновления программного обеспечения.
Apple объясняет проблемы главным образом колебаниями температуры и интенсивностью использования и отмечает, что её инженеры уже работают над решением вопроса. После первоначального протеста по поводу медленных iPhone компания извинилась и снизила цену на сменные батареи с 79 до 29 долларов.
Каждый пользователь, как ожидается, получит около $25. Окончательная сумма будет зависеть от общей цифры компенсации.
Ранее Франция оштрафовала Apple на €25 млн за намеренное замедление старых iPhone.