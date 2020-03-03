Доставщик предупреждал погибшего мужа блогерши об опасности сухого льда, но тот ответил, что "всё знает"

Доставщик сухого льда предупреждал погибшего супруга блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества.
— Я говорю ему: "Будьте аккуратней там, не обожгитесь, не обмёрзните, он же холодный". Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он всё знает, — цитирует мужчину телеканал "360".
Муж Диденко также показал доставщику свой блог, в котором регулярно публиковал видеоролики с сухим льдом.
— Расплатился, расписался, попрощались. Пожелал ему удачного праздника, и всё, — рассказал доставщик.
Напомним, трагедия случилась 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" на юге Москвы. На праздновании 29-летия известной инстаграм-блогерши Екатерины Диденко её супруг решил погрузить в бассейн большое количество сухого льда. Химическая реакция, в которую вступили вещества, привела к гибели трёх человек.
Ранее Лайф публиковал товарный чек и рассказывал о переписке Валентина Диденко с продавцом сухого льда.