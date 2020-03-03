В Госдуме назвали бредом и провокацией идею налога на собак
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Это может привести к тому, что владельцы будут попросту избавляться от домашних питомцев, считают парламентарии.
Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов оценил идею введения налога для владельцев собак, которую ранее выдвинули в Якутии.
Он назвал предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой бредом и провокацией, посчитав, что хозяева питомцев начнут отказываться от них и выбрасывать на улицу, что приведёт к росту бездомных животных и лишь усугубит проблему.
— Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог, — цитируют Бурматова "Известия".
Напомним, мэр Якутска аргументировала свою позицию тем, что обязательное налогообложение даст возможность профинансировать приюты для животных, а также даст средства на отлов, карантин, вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомных животных.
— Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают, — заверил депутат.
1 января 2020 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, который ввёл запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, закрепил правила выгула и требования к содержанию. Документ также определил правовой статус приютов для животных, требования к их размещению, содержанию и использованию, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы животных.