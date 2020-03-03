В Госдуме назвали бредом и провокацией идею налога на собак

Это может привести к тому, что владельцы будут попросту избавляться от домашних питомцев, считают парламентарии.

Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов оценил идею введения налога для владельцев собак, которую ранее выдвинули в Якутии.

Он назвал предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой бредом и провокацией, посчитав, что хозяева питомцев начнут отказываться от них и выбрасывать на улицу, что приведёт к росту бездомных животных и лишь усугубит проблему.

— Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог, — цитируют Бурматова "Известия".

Напомним, мэр Якутска аргументировала свою позицию тем, что обязательное налогообложение даст возможность профинансировать приюты для животных, а также даст средства на отлов, карантин, вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомных животных.

— Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают, — заверил депутат.