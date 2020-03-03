В США сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по вопросу воссоединения Крыма с Россией с непризнанием включения в состав СССР Эстонии, Литвы и Латвии в 1940 году.

— Мы будем отстаивать это предложение точно так же, пока [ситуация] не изменится. Необходимо, чтобы внешняя политика России поменялась, — заявил дипломат.

Гилмор добавил, что США будут придерживаться Хельсинкского соглашения, оформленного в 1975 году.

Формально США не признали вхождения в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Но фактически это произошло и нашло своё отражение в итогах Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году.

Ранее постпред США при ОБСЕ заявил, что Россия не угрожает прибалтийским государствам.