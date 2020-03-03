Больше половины опрошенных россиян считают, что пол не имеет значения для развития карьеры

Более половины опрошенных россиян (60%) считают, что пол не имеет значения для развития карьеры. Такие данные на основании исследования мнений пяти тысяч жителей публикует сервис по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру".

Как сообщает RT, 8% опрошенных считают, что мужчинам тяжелее достигать карьерных высот, в то время как 32% респондентов уверены: кому действительно сложно продвигаться по службе, так это женщинам.

Также участникам опроса предлагалось оценить предпочтительный пол своего начальника. Чуть больше половины (51%) отметили, что им не важен пол руководителя. Семь процентов готовы работать только под руководством женщин, а 42% — с руководителем-мужчиной.

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