Тайская фабрика продавала использованные медицинские маски под видом новых

В тайской провинции Сарабури предприимчивые бизнесмены наживались на эпидемии нового коронавируса, продавая использованные маски под видом новых. По данным Thai PBS World, правоохранители нагрянули на предприятие после жалобы о нелегальной деятельности. И не зря.

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Полиция застала шестерых сотрудников фабрики за сортировкой и упаковкой медицинских масок в коробки. При этом рядом в мешках и на полу валялось сырьё — использованные маски. Рабочие гладили их утюгом и упаковывали.

— Они рассказали, что получали по одному бату (три цента) за маску, в день они перерабатывали до 400 штук каждый, — рассказал глава районного отделения полиции провинции Сарабури Сомсак Кэусена.

Маски отправили на экспертизу, а владельцам нелегального предприятия предстоит ответить за то, что они подвергали опасности жизнь покупателей.

Случаи заражения уханьским коронавирусом были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко. Основная масса заболевших приходится на Китай. Там, по последним данным, жертвами заболевания стали более 2,9 тысячи человек, число инфицированных превысило 80 тысяч, из них 47,2 тысячи человек выздоровели.