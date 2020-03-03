Путин — про законы об иноагентах: Защищают политику от вмешательства извне

Законы об иностранных агентах защищают российскую политику от вмешательства из других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что работа организаций с финансированием из заграницы не запрещена в России, однако в таких случаях необходимо заранее осведомлять о своей деятельности.

— Цель этого закона в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне. <...> Только, если они получают финансирование из заграницы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать, — сказал Путин в беседе с ТАСС.

Президент подчеркнул, что российские законы не противоречат международной политике, но отметил, что часто организаторам с иностранным финансированием не хочется об этом заявлять. Российский лидер также добавил, что не стоит путать понятия внутриполитической деятельности и любой другой.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил важность несистемной оппозиции для изменения жизни страны в лучшую сторону. Однако, по мнению главы государства, они должны придерживаться норм закона в своей деятельности.