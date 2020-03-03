"Иначе будут бить витрины". Путин заявил, что реагировать на нарушения на митингах надо

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за тем, чтобы участники митингов соблюдали правила проведения публичных акций. В противном случае, по его мнению, ситуация в стране может стать "полностью разбалансированной".

— Если не реагировать, будут жечь (машины), будут бить витрины. И от этого конкретные люди будут страдать. Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте, — отметил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент напомнил, что практически во всех странах, в том числе европейских, участие в несанкционированных акциях карается лишением свободы от шести месяцев до года. При этом в некоторых государствах при участии от 12 человек митинг считается массовыми беспорядками и срок соответствующий — от пяти до десяти лет тюрьмы.

Глава государства подчеркнул, что есть правила, которых должны придерживаться все, включая тех, кому власть не нравится. Вместе с тем Путин отметил важность несистемной оппозиции для изменения жизни страны в лучшую сторону.