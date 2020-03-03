Россиянин госпитализирован на Бали с подозрением на коронавирус

На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализировано пять иностранных туристов, включая гражданина России. Об этом сообщил журналистам глава управления здравоохранения одноимённой провинции Кэтут Суарджайя.

По его словам, всего в больницах острова находится семь человек с подозрением на уханьский коронавирус. Первым иностранцем, у которого проявились признаки инфекции, стал гражданин Японии. Во время проверки по прилёте в аэропорт Денпасара у него обнаружили высокую температуру и симптомы гриппа.

— С подозрением на коронавирус были также госпитализированы четверо иностранцев, в том числе гражданин РФ... У них также были взяты анализы, — уточнил Суарджайя.

Случаи заражения уханьским коронавирусом были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко. Основная масса заболевших приходится на Китай. Там, по последним данным, жертвами заболевания стали более 2,9 тысячи человек, число инфицированных превысило 80 тысяч, из них 47,2 тысячи человек выздоровели.