Эксперты-криминалисты подтвердили подделку подписей Родченкова по делу российских биатлонисток

В международной компании Group-IB подтвердили, что подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под его показаниями по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой подделаны. Экспертизу проводили специалисты Лаборатории компьютерной криминалистики.

Согласно заключению экспертов, в представленных адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills показаниях Родченкова от 12 ноября 2019 года и от 22 февраля 2020 года "присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью".

— Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, т.е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные, — пояснил замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

По его словам, полная идентичность двух изображений с подписью говорит о том, что одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.

Ранее CAS потребовал от МОК объяснений из-за поддельных подписей по делу биатлонисток.