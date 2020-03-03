Число заражённых коронавирусом в Южной Корее превысило пять тысяч человек

Число заражённых коронавирусом nCoV-2019 в Южной Корее достигло 5186 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 374 новых случая заболевания, передаёт агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что в связи с резким ростом числа заболевших власти более 80 стран и территорий ограничили въезд пассажирам, прибывающим из Южной Кореи. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 29 случаев летального исхода, при этом выздоровело всего 34 человека.

Ранее Лайф сообщал, что в Южной Корее образовались очереди на госпитализацию больных коронавирусом. Из-за недостатка мест в больницах люди вынуждены проходить лечение дома. Из-за вспышки инфекции Россия ограничила авиасообщение с этой страной.

Напомним, коронавирус нового типа был зафиксирован в китайском городе Ухань 31 декабря прошлого года. На данный момент в мире зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения, а общее число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек, большинство из которых — в Китае.