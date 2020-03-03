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"Водный мир" прошлого. Земля когда-то была глобальным океаном — исследование

По мнению учёных, три с половиной миллиарда лет назад на планете не было материков. Разве что крошечные острова могли торчать из-под воды.

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В прошлом Земля была планетой-океаном, пишет Nature Geoscience. Сообщается, что к такому выводу учёные пришли после анализа химического состава горных пород на северо-западе Австралии. Там расположены холмы, которые, по мнению исследователей, когда-то были гидротермальными жерлами. По словам профессора из Университета Айовы (США) Бенджамина Джонсона, они до сих пор "помнят" времена, когда взаимодействовали с морской водой. Геологи определили это по повышенному содержанию тяжёлого изотопа кислорода в образцах — кислорода-18.

Дело в том, что миллиарды лет назад его в Мировом океане было больше, чем сейчас, однако со временем земля впитала его. Самая высокая концентрация сохранилась в морских отложениях. Именно поэтому его обилие в тех австралийских холмах позволяет заподозрить, что в эру палеоархея (3,6–3,2 миллиарда лет назад) эта местность была погружена в океанские воды. Учёные не исключают, что в указанный период в разных частях света могли быть небольшие острова, но материков, уверены они, ещё не было.

Завидуй, Кевин Костнер, тебе, наверное, захочется снять приквел

один из авторов исследования

Исследователи сравнили своё открытие с сюжетом голливудского фильма "Водный мир". Там действие происходит в будущем, когда на Земле полностью растают ледники и все континенты окажутся под водой.

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