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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Разговор состоялся в преддверии встречи российского президента с его турецким коллегой.

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Фото © Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они обсуждали ситуацию в Сирии.

Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, — отметили в Кремле.

Лидеры двух государств выразили надежду, что встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 5 марта в Москве будет результативной.

Ещё одной темой разговора стало положение дел в Ливии, где также не прекращаются бои. Собеседники согласились, что сторонам конфликта нужно соблюдать режим прекращения боевых действий и соблюдать решения Берлинской конференции.

Песков ответил на вопрос о возможности конфронтации России и Турции в Идлибе

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