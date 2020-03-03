Психолог предупредил об опасности работы в опенспейсе

Работа в опенспейсе, то есть большом открытом офисном пространстве без стен, чревата чрезмерной утомляемостью и постоянными головными болями, а виной тому постоянный шум. Об этом предупредил специалист экологической экспертизы Антон Алексахин.

По его словам, разговоры коллег, телефонные звонки, кипящий чайник, стук клавиатуры и другие непрерывные звуки оказывают негативное влияние на психику обитателей опенспейса. Итогом становится усталость не только от работы, но и от шума, а также снижение внимания и головные боли.

С мнением Алексахина согласна доцент кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена Елена Туманова. Она пояснила, что интершум может приводить к переутомлению нервной системы как у взрослых, так и у детей.

— Среди последствий: головная боль, утомляемость — у взрослых; плаксивость, раздражительность, снижение внимания, способности концентрации — у детей, — цитирует Туманову телеканал "Санкт-Петербург".

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