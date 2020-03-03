НАК: Подросток из Казани хотел устроить массовое убийство одноклассников

Сотрудники правоохранительных органов Казани выявили школьника, который готовил массовое убийство своих одноклассников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского. По его словам, подросток сам позвонил в службу 112 и сказал, что "готов перестрелять всех".

— Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступления — нож. На любой вопрос у него был ответ один: "Мне всё равно", — рассказал представитель НАК.

При дальнейшем разборе выяснилось, что школьник готовился пойти на отчаянный шаг из-за отсутствия авторитета у сверстников, а также низкой успеваемости по английскому. На данный момент подростка перевели на домашнее обучение, за ним установлен плотный контроль.

Ранее Лайф рассказывал, как в Саратове ФСБ пресекла вооружённое нападение на школу, которое планировали два 14-летних подростка. Подозреваемых задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Кроме того, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в Интернете.