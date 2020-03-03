Французы скупают роман "Чума" Камю на фоне вспышки коронавируса

Во Франции резко возросли продажи классического романа 1945 года "Чума" писателя Альбера Камю. Об этом свидетельствует статистика агентства Edistats.

Пик новой волны популярности романа пришёлся на четвёртую неделю 2020 года, когда в Китае и мире стал активно распространяться смертельно опасный коронавирус. За последнюю неделю февраля издательство Folio продало около 1,7 тысячи экземпляров "Чумы". Для сравнения, за тот же период 2019 года куплено лишь 450 экземпляров.

Интерес к роману возрос также в Италии, где, по данным портала Actualitte, продажи утроились.

Случаи заражения уханьским коронавирусом были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко. Основная масса заболевших приходится на Китай. Там, по последним данным, жертвами заболевания стали более 2,9 тысячи человек, число инфицированных превысило 80 тысяч, из них 47,2 тысячи человек выздоровели.