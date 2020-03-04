"Смертельный крест" на валютном рынке. Что ждёт курс рубля, доллара и евро

За два месяца доллар подорожал на шесть рублей. Так быстро российская валюта не дешевела с середины 2018 года. Виной всему паника на финансовых рынках из-за коронавируса. Дошло до того, что рубль стал приближаться к опасной отметке, которую трейдеры называют смертельным крестом. Лайф разбирался, стоит ли опасаться за свои сбережения в рублях, есть ли объективные причины для паники и что ждёт курс валют в ближайшее время.

В прошлом году вопреки всем негативным прогнозам рубль укреплялся. В результате доллар подешевел на пять рублей — с 67 в январе до 62 в последних числах декабря. Этот тренд должен был продолжаться и дальше, но коронавирус посеял такую панику на финансовых рынках, что активы развивающихся стран резко пошли вниз. В том числе и российская валюта. В начале января курс доллара опускался ниже 61 рубля, а к марту перевалил за 67. На этой неделе началось небольшое укрепление российской валюты, но многие финансисты считают его лишь небольшой коррекцией перед следующим снижением.

— Основными драйверами стремительного ослабления курса рубля на прошлой неделе стали панические настроения на мировых финансовых рынках и самое сильное с декабря 2018 года падение цен на нефть марки Brent, — пояснил аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. — Крупные западные фонды раньше заводили рекордные объёмы денежных средств на российские долговые и фондовые площадки. Теперь на фоне тотального ухода от риска они распродают отечественные активы, создавая давление на рубль.

В прошедшую пятницу пара доллар — рубль вплотную подошла к отметке 67,65. Эта граница сейчас видится как локальный рубеж на пути дальнейшего ослабления национальной валюты. По словам Сергея Дроздова, если в ближайшее время курс не стабилизируется, то падение продолжится до 69 рублей за доллар.

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

На этой неделе многие экономисты ждут локальной стабилизации курса валют на российском рынке. Связано это с некоторым укреплением нефтяных котировок на фоне встречи министерской группы ОПЕК+, которая пройдёт в конце недели. Интрига этого заседания — принятие дополнительных мер поддержки рынка нефти в виде новых ограничений по добыче. Если они будут приняты, то цены на чёрное золото снова пойдут вверх, что позволит укрепиться и рублю. Поддерживает российскую валюту и позиция Минфина, который будет снижать закупки валюты в рамках бюджетного правила.

— Всё это оказывает поддержку рублю, но в целом паника относительно коронавируса никуда не делась, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Если появятся новые очаги заражения в разных странах, истерия может вернуться. И тогда антиралли продолжится.

По прогнозам Ивана Капустянского, курс доллара движется в диапазон 67−68. Евро может подорожать до 74−75 рублей. Как отмечает главный аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, на курс валют сейчас влияют очень противоречивые факторы. Именно поэтому невозможно достоверно дать прогноз даже на ближайшую перспективу. В зависимости от того, какие факторы будут доминировать, курс доллара будет колебаться в диапазоне 65−70 рублей, а евро — 72−76.

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

— Дальнейший рост валютных пар приведёт к появлению технической формации, которая называется смертельным крестом, — говорит Иван Капустянский. — Она формируется в том случае, если на графике средний курс валюты за 50 дней пересекает сверху вниз средний курс за 200 дней. Фактически эта динамика говорит нам о начале долгосрочного тренда против рубля. Однако формирование этой технической фигуры — не приговор. Если внешний фон изменится в лучшую сторону, то и курс рубля снова начнёт укрепляться.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова считает, что, несмотря на тревожные настроения, серьёзного обвала рубля ждать не стоит. По её прогнозам, расстановка сил на валютном рынке останется без изменений. Это означает, что курс доллара будет колебаться в пределах 65−67 рублей, а евро — 72−75.

— В целом настроения на глобальных рынках значительно улучшились, — отметил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Представители ФРС (американский Центробанк), ЕЦБ, Банка Японии и ряда других регуляторов намекают на новые стимулы для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Синхронизированное смягчение денежно-кредитной политики должно вновь успокоить рынки и повысить спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Если не появится новых тревожных новостей, то курс российской валюты вполне может укрепиться до 66,5 за доллар и 73,7 за евро.