"Суматоха, люди побежали". Лайф узнал подробности задержания со стрельбой в Москве

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Во время задержания со стрельбой в торговом центре "Тульский" на одноимённой улице началась суматоха. После выстрела люди в страхе начали убегать. Об этом Лайфу рассказала очевидица происшествия.

— Был шум сначала. Это по соседству находится. Был слышен выстрел, женский крик, суматоха, люди побежали. Через какое-то время приехала полиция, скорая, вынесли человека. Его сильно ранили, насколько я поняла, потому что его несли много человек и на лифте спускали аккуратно, — рассказала собеседница Лайфа.

В столичном управлении МВД пояснили, что проводили операцию по задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении. При этом в полиции добавили, что, несмотря на ранение, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

— На улице Тульской сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии проводили операцию по задержанию подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Мужчина оказал активное сопротивление, напав на одного из правоохранителей с ножом. В ответ мужчина получил пулю. Ранение несерьёзное, жизни подозреваемого ничего не угрожает, — подчеркнули в правоохранительных органах.

Напомним, информация о стрельбе в Москве появилась сегодня в районе 16:30. При задержании мужчина оказал сопротивление полиции, из-за чего было применено табельное оружие.