Евросоюз направит силы для защиты границы Греции от мигрантов

Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом. Об этом заявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня она проинспектировала ситуацию в приграничных районах в сопровождении премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Европарламента Давида Сассоли.

— Мы увидели, насколько там тяжёлое положение. Греческие власти выполняют очень трудную задачу, — поделилась своими впечатлениями Урсула фон дер Ляйен.

Она горячо поблагодарила за работу греческих пограничников и береговую охрану, полицейских и сотрудников агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (FRONTEX), а ещё пообещала им подкрепление.

— Первой задачей является сохранить порядок. Мы обязаны направить необходимую оперативную помощь греческим властям. FRONTEX готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолёта, один самолёт, две машины с камерами, 100 пограничников. FRONTEX развернёт погрансилы на сухопутных и морских границах, — перечислила президент ЕК.



Кроме того, Брюссель может выделить Греции дополнительные 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом.

Напомним, что в конце февраля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что страна больше не будет сдерживать поток сирийских мигрантов и разрешила им пересекать границу с Евросоюзом, поскольку тот не выполнил своего обещания помочь в ситуации с САР. Решение было принято на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где во время удара правительственных войск погибло 33 турецких солдата.

Лишь за сутки 1 марта Турция выпустила в Евросоюз свыше 47 тысяч мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.