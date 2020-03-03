В РПЦ призвали заболевших простудой не ходить в храм

В Русской православной церкви верят, что коронавирус не передаётся через причастие, однако напоминают, что даже при простуде от похода в храм лучше воздержаться, дабы не заразить других прихожан. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

— Мы, как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие святых Христовых Тайн, через Тело и Кровь Христовы заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что и эпидемические заболевания православных верующих не касаются, — сказал священнослужитель на пресс-конференции.

Козлов рекомендовал верующим проявить христианскую любовь к окружающим и в состоянии болезни не посещать церковные службы, чтобы их не заразить. Если же возникла необходимость в исповеди, то больной может пригласить священника на дом. Он уверен, что служитель церкви никогда не откажет в такого рода услуге в этой ситуации.

Что касается священнослужителей, Козлов подчеркнул, что служить у престола Божьего в любой ситуации — это их долг. Поэтому, по его убеждению, не найдётся священника, который из-за коронавируса отступится от богослужения.

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали более 2,9 тысячи человек, число инфицированных превысило 80 тысяч, из них 47,2 тысячи человек выздоровели. Случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко.