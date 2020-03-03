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В РПЦ призвали заболевших простудой не ходить в храм

Если же возникнет необходимость в исповеди, то верующий может пригласить священника на дом.

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Фото © РПЦ

В Русской православной церкви верят, что коронавирус не передаётся через причастие, однако напоминают, что даже при простуде от похода в храм лучше воздержаться, дабы не заразить других прихожан. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Мы, как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие святых Христовых Тайн, через Тело и Кровь Христовы заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что и эпидемические заболевания православных верующих не касаются, — сказал священнослужитель на пресс-конференции.

Козлов рекомендовал верующим проявить христианскую любовь к окружающим и в состоянии болезни не посещать церковные службы, чтобы их не заразить. Если же возникла необходимость в исповеди, то больной может пригласить священника на дом. Он уверен, что служитель церкви никогда не откажет в такого рода услуге в этой ситуации.

Что касается священнослужителей, Козлов подчеркнул, что служить у престола Божьего в любой ситуации — это их долг. Поэтому, по его убеждению, не найдётся священника, который из-за коронавируса отступится от богослужения.

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали более 2,9 тысячи человек, число инфицированных превысило 80 тысяч, из них 47,2 тысячи человек выздоровели. Случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко.

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