Экс-лидер ДНР назначен главой администрации Элисты

Победителем конкурса на замещение должности главы администрации Элисты стал бывший лидер Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Трапезников. За его назначение в ходе открытого голосования высказались участники Десятого заседания Элистинского городского собрания (ЭГС) шестого созыва.

— Комиссия по результатам конкурса определила кандидатов на должность главы администрации города Элисты: Трапезников Д.В., Шургучеев Ц.С., Эрдниева В.В., Эрендженов С.Т. Все четыре кандидата представили депутатам и приглашённым свои программы социально-экономического развития города Элисты. В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов, — сообщает пресс-служба ЭГС.

Напомним, уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников с 31 августа по 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР. Врио главы администрации калмыцкой столицы он был назначен 26 сентября 2019 года.

Это вызвало неоднозначную реакцию в регионе. Противники собрали несколько немногочисленных митингов. Впрочем, даже во время них местные жители выступали в поддержку и.о. главы города. В Кремле вопрос о назначении переадресовали руководству Калмыкии. А глава республики Бату Хасиков с свою очередь назвал Трапезникова "антикризисным менеджером", опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства.