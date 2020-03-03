Хозяйка квартиры выгнала гей-блогера Петрова на улицу из-за его драки с соседом

Хозяйка квартиры, в которой проживал гей-блогер Андрей Петров, расторгла договор аренды и попросила скандальную интернет-звезду съехать из квартиры, сообщает Mash.
В ходе изучения ситуации с избиением блогеров полиция выяснила, что у Петрова отсутствует московская регистрация. Его и хозяйку квартиры пригласили в отделение полиции, где выписали штраф. Видимо, в тот момент женщина и узнала о произошедшем, после чего попросила гей-блогера съехать.
Напомним, инцидент произошёл несколько дней назад в подъезде дома, где жил Андрей Петров. Соседу не понравилась громкая музыка из квартиры блогеров посреди ночи. Мужчина пришёл разбираться, но получил в лицо дозу перца из баллончика. Через некоторое время сосед подкараулил обидчиков в холле на первом этаже и избил одного из них. Мужчина оказался главным редактором "Учительской газеты". Сам гей-блогер утверждает, что дело вовсе не в музыке, а в гомофобии.