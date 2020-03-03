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Хозяйка квартиры выгнала гей-блогера Петрова на улицу из-за его драки с соседом

Полиция выписала ей штраф за отсутствие у съёмщика регистрации.

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Андрей Петров. Фото © Instagram / andrewpetrov1

Хозяйка квартиры, в которой проживал гей-блогер Андрей Петров, расторгла договор аренды и попросила скандальную интернет-звезду съехать из квартиры, сообщает Mash.

В ходе изучения ситуации с избиением блогеров полиция выяснила, что у Петрова отсутствует московская регистрация. Его и хозяйку квартиры пригласили в отделение полиции, где выписали штраф. Видимо, в тот момент женщина и узнала о произошедшем, после чего попросила гей-блогера съехать.

Напомним, инцидент произошёл несколько дней назад в подъезде дома, где жил Андрей Петров. Соседу не понравилась громкая музыка из квартиры блогеров посреди ночи. Мужчина пришёл разбираться, но получил в лицо дозу перца из баллончика. Через некоторое время сосед подкараулил обидчиков в холле на первом этаже и избил одного из них. Мужчина оказался главным редактором "Учительской газеты". Сам гей-блогер утверждает, что дело вовсе не в музыке, а в гомофобии.

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