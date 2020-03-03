Хозяйка квартиры выгнала гей-блогера Петрова на улицу из-за его драки с соседом

В ходе изучения ситуации с избиением блогеров полиция выяснила, что у Петрова отсутствует московская регистрация. Его и хозяйку квартиры пригласили в отделение полиции, где выписали штраф. Видимо, в тот момент женщина и узнала о произошедшем, после чего попросила гей-блогера съехать.