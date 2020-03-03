Россиянам пообещали бесплатные годовые визы в Италию благодаря коронавирусу

Власти Италии бесплатно выдадут годовые шенгенские визы российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в ближайшие три месяца из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится на странице диппредставительства Италии в России в "Фейсбуке", а само обращение опубликовано от имени итальянского посла Паскуале Терраччано.

— Наши российские друзья всегда будут желанными гостями в Италии, и мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретённые туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март — апрель — май, смогли безвозмездно переоформить её на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России, — сообщил посол.

Тем временем количество смертельных исходов при заражении коронавирусом в Италии за сутки увеличилось на 18 человек. Таким образом, всего от инфекции там погибло 52 человека. А на днях у россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие уханьского коронавируса.