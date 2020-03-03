Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по двум статьям

Олегу Соколову, который убил и расчленил свою аспирантку-возлюбленную в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение по двум статьям. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

— Следствие по делу историка Соколова завершено, — сказал защитник.

Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Обвиняемому об этом сообщили в присутствии адвоката в столичном СИЗО-2.

Почуев отмечает, что Соколов по-прежнему признаёт вину и раскаивается. Защитник намерен ходатайствовать, чтобы дело рассматривалось в закрытом режиме, чтобы была сохранена "тайна личной жизни участников трагедии".

— В отношении историка Соколова фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт, — полагает Почуев.

Напомним, историк убил свою аспирантку-возлюбленную Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Для прохождения психолого-психиатрической экспертизы доцента привезли в Москву в Центр психиатрии имени В.П. Сербского, после чего он был переведён в Бутырку.

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