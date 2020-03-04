Возрождение "Спартака" или рекорд ЦСКА? Что вы знаете о главном дерби России

Главное футбольное дерби России "Спартак" — ЦСКА снова пройдёт в Москве. Команды подходят к матчу в разном эмоциональном состоянии. В последнем туре РПЛ армейцы едва унесли ноги в игре с "Уралом", а красно-белые в блестящем стиле разобрались с московским "Динамо". Но вот в турнирной таблице всё иначе: ЦСКА бьётся за Лигу чемпионов, а "Спартаку" даже еврокубки пока не светят.

Однако все эти расклады не так важны. Во-первых, потому что команды в этот раз будут биться в Кубке России. Во-вторых, это дерби, победить в котором может любая команда независимо от её текущего состояния. Кто окажется сильнее, узнаем уже совсем скоро, а пока Лайф предлагает окунуться в историю легендарного противостояния и проверить свои знания.