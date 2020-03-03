В СК предложили закрепить конфискацию имущества коррупционеров в конституции

Конфискацию имущества коррупционеров предложили внести в Конституцию РФ в качестве одной из поправок. С такой инициативой выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе, — отметил глава СК.

Бастрыкин отметил, что считает подобное решение достаточно действенной мерой для борьбы с коррупцией. За прошлый год арест имущества по делам о коррупции позволил возместить причинённый ущерб от таких преступлений более чем на 40 процентов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что внесённые Владимиром Путиным поправки прошли юридическую экспертизу. Напомним, накануне президент внёс в Госдуму поправки о признании брака союзом мужчины и женщины и об упоминании Бога в конституции.