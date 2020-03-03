Россия уличила Турцию в насильном перемещении к Греции 130 тысяч беженцев

Турция насильственно перемещает около 130 тысяч сирийских беженцев из временных лагерей в сторону границы с Грецией. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

— В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами, — цитирует его слова ТАСС.

Журавлёв отметил, что Турция "выдавливает" в том числе граждан Афгана, Ирака и африканских стран. Он добавил, что заявления о миллионах беженцев и критика Анкары, ЕС и Вашингтона в адрес российских и сирийских властей несостоятельны.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Сирии.