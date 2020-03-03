Мэр Самары: Обрушившийся дом был признан аварийным 9 лет назад

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Обрушившийся в Самаре дом давно был признан аварийным, а жильцов собирались переселять в новые квартиры. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина. По её словам, всего в доме проживало четыре семьи.

— Дом № 126 по улице Арцыбушевской признан аварийным и подлежащим сносу. Здесь было три квартиры в собственности и одна квартира — муниципальная. [Жильцам] муниципальной квартиры предоставлено жильё в Волгаре (район Самары. — Прим. Лайфа), они согласились на переезд. [Жителям] трёх частных квартир, которые были приватизированы, также предлагались квартиры на переезд в Волгаре, но они отказались, и сейчас... мы проводим процедуру изъятия, — рассказала градоначальница.

Лапушкина уточнила, что стена здания обрушилась на соседний дом № 128, который находится в частной собственности. В ближайшее время на обсуждение будет вынесен вопрос о дальнейшей судьбе строения. Мэр не подтвердила информацию о том, что причиной обрушения стал хлопок газа, и добавила, что обрушившийся дом был признан аварийным в 2011 году.

По последней информации, в результате происшествия пострадал один человек. Согласно предварительным данным, обрушение стены произошло из-за ветхости конструкции — дом был построен в 1917 году.

Напомним, обрушение стены дома по улице Арцыбушевской произошло примерно в 19:00 по московскому времени. Сперва предварительной причиной был взрыв газа, однако в МЧС России эту информацию не подтвердили. Лайф публиковал фото с места происшествия.