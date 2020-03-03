ФРС США на внеплановом заседании понизила ключевую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, на внеплановом заседании понизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Собрание было запланировано на 18 марта, однако сегодня ФРС единогласно приняла решение понизить базовый показатель с 1,5–1,75 процента до 1–1,25 процента.

В сообщении регулятора отмечается, что экономика США остаётся сильной, однако коронавирус создаёт развивающиеся риски для экономической активности.

В конце октября Федеральная резервная система один раз уже приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, поскольку уменьшение ставки может поспособствовать приближению инфляции к целевому уровню в 2%.