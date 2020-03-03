Посол Германии в РФ поблагодарил россиян за хорошее отношение к немцам

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр поблагодарил россиян за то, что благожелательно относятся к немцам. Об этом он сказал на вечере, посвящённом памяти военнопленных в России и Германии.

— Я благодарен за то, что примирение стало возможным. Это действительно непросто и не само собой разумеющееся. Память и примирение связаны друг с другом, — приводит слова посла РИА "Новости".

По его словам, россияне проявляют уважение, несмотря на те ужасы, которые принесла нацистская диктатура.

Выступая на вечере, Гайр обрадовался количеству молодых гостей. Он отметил, что память о Второй мировой войне должна "сохраняться и проноситься через поколения".

Ранее посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены.