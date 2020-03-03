Пиар-менеджер Little Big прекратил работать с группой после новости о Евровидении

Пиар-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов покинул коллектив после попадания на Евровидение. Об этом он написал на странице в "Фейсбуке".

— Закончил работать в компании Little Big, — написал он.

В соцсетях появились предположения, что Орехов покидает группу из-за участия Little Big в Евровидении, но сам он опроверг эти слухи. Правда, о причине своего ухода он не сообщил.

О том, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.

Ранее украинскую певицу Jerry Heil затравили в соцсетях за поддержку Little Big.