Матчи еврокубков в Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья Рока сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

В главном еврокубковом турнире 10 марта встретятся "Валенсия" и "Аталанта", а в Лиге Европы без болельщиков сыграют "Хетафе" и "Интер". Встреча запланирована на 19 марта.

На данный момент под ограничения не попали матч ЛЧ "Барселона" — "Наполи" и игра ЛЕ "Севилья" — "Рома", однако Министерство здравоохранения рекомендовало провести и эти поединки при пустых трибунах.

По словам Роки, данная мера была согласована сторонами и подписана органами здравоохранения других стран, включая Италию, передаёт ESPN UK.

Фанаты не смогут посетить и баскетбольные матчи между "Валенсией" и "Олимпией Милан" (5 марта), а также "Жироной" и "Венецией" (19 марта).

Ранее стало известно, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом", запланированный на 4 марта, был перенесён.

Напомним, накануне в Испании был зафиксирован первый летальный исход от коронавируса.