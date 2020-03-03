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В ВОЗ рассказали, сколько миллионов медицинских масок требуется ежемесячно для борьбы с коронавирусом

ВОЗ отмечает, что их нехватка ставит под угрозу жизнь людей.

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Фото © Pixabay

Глобальный спрос на медицинские маски и перчатки требует увеличить промышленное производство защитных средств на 40%. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, ежемесячно для борьбы с распространением коронавируса необходимо 89 миллионов масок и около 76 миллионов пар перчаток.

Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции, — считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом нехватка средств и сбои в поставках ставят под угрозу жизнь людей. В ВОЗ дополняют, что для медицинских целей ежемесячно необходимо 1,6 миллиона пар защитных очков.

Ранее Лайф сообщал о задержках в поставках товаров с AliExpress из-за коронавируса.

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