Седокова призналась, что стала жертвой сексуального насилия в детстве

Певица Анна Седокова призналась, что стала жертвой сексуального насилия 25 лет назад, об этом она написала в своём инстаграме.

Артистка выступила в поддержку пострадавших от харассмента и намекнула, что в 12 лет подверглась домогательствам, однако подробности не привела. Она призвала женщин давать отпор насильникам и не молчать, если в их жизни происходит нечто страшное.

— Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти три недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы, и я всё равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? — написала Седокова.

Она посоветовала всем девушкам дать понять, что с ними так нельзя, научиться уважать себя и прекратить обесценивание.

Ранее стало известно, что Анна Седокова беременна от баскетболиста "Химок", который младше её на 10 лет.