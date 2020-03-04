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Москвичам рассказали, когда лучше поменять зимнюю резину на летнюю

Несмотря на относительно тёплую погоду, сейчас этого делать точно не стоит, так как ночью ещё бывает около нуля.

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Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что тепло в этом году придёт на месяц раньше и московским водителям зимнюю резину можно будет сменить на летнюю уже в начале апреля, сообщает РИА "Новости".

Он объяснил, что, несмотря на то что снег уже сошёл, делать это прямо сейчас не стоит, поскольку до второго весеннего месяца по ночам температура ещё будет опускаться до нуля градусов.

То есть если в течение марта мы не будем до нуля опускаться, у нас будут плюсовые температуры и днём, и ночью, то в конце марта — в начале апреля ночные могут быть около нулевых отметок, что может таить в себе некоторую опасность. А уже уверенно можно менять шины в начале апреля, — заключил Тишковец.

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