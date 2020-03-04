Стало известно, в каких городах России больше всего платят вахтовикам

Эксперты выяснили, в каких городах России больше всего платят вахтовикам. В лидерах оказался Иркутск — в среднем за вахту там можно заработать 82 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Авито. Работа".

На втором месте Новосибирск (74 тысячи) и Казань (73 тысячи). Неплохие деньги вахтовым методом можно заработать также в Москве и Санкт-Петербурге — около 63 тысяч рублей. При этом в столице сосредоточено больше всего предложений такой работы — 16%.

Эксперты выяснили, что количество подобных вакансий выросло по сравнению с 2018 годом на 19%, а зарплаты поднялись на 10%. Количество соискателей, несмотря на это, сократилось на 9%. Работу вахтой в основном ищут россияне из маленьких городов и посёлков.

Ранее психолог рассказал, что работа в опенспейсе, то есть большом открытом офисном пространстве без стен, чревата чрезмерной утомляемостью и постоянными головными болями, а виной тому постоянный шум.