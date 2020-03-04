Названа группа людей, которым меньше всего грозит коронавирус

Дети и подростки редко подвергаются заражению новым коронавирусом. К такому выводу пришёл Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР, проанализировав более чем 72 тысячи случаев заражения в период до 11 февраля 2020 года.

Отмечается, что на несовершеннолетних приходится всего 2% случаев — по одному для групп от нуля до десяти лет и от десяти до 19.

При этом директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что этот вопрос требует более тщательного подхода, отмечая, что вирус и правда может быть менее опасным для детей.

Подобные выводы могут быть связаны с тем, что с возрастом иммунная система человека ослабевает и становится более восприимчивой к инфекциям. Такое мнение высказала директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова. По её словам, к группе риска относятся пожилые люди.

Как отметил заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов, вирус также может передаться от матери к ребёнку, однако подобные случаи редки.

— Плацента является уникальным органом, защищающим ребёнка от инфекций матери. Если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребёнка при контакте с ним сразу после рождения, — заметил Коннов в беседе с "Известиями".

Согласно данным исследования, 87% случаев заражения приходится на людей в возрасте от 30 до 79 лет, а летальный исход более вероятен, если у инфицированного до заражения было хроническое заболевание.

Ранее Лайф сообщал, что кошки и собаки не могут быть источником заражения коронавирусом.