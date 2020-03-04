Взявший беременную жену и пятерых детей в заложники сдался полиции спустя 16 часов переговоров

Житель Франции, который взял в заложники беременную жену и пятерых детей, сдался спустя 16 часов переговоров. Об этом в "Твиттере" сообщает полиция города Труа.

По данным правоохранителей, злоумышленник 1986 года рождения страдает психическими расстройствами. Ранее его задерживали за хождение по улице с саблей. В результате нынешнего инцидента никто не пострадал.

Напомним, о захвате заложников в часовне Труа стало известно ранее. Причины поступка мужчины не сообщаются, но, по данным местных СМИ, к нему мог привести семейный конфликт.