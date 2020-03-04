Россияне начали скупать доллары и евро после проникновения коронавируса в Европу

Жители России увеличили интерес к иностранной валюте на фоне сообщений о распространении коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка "Русский стандарт", в феврале 2020 года у россиян вырос спрос на покупку долларов и евро на 19 и 7 процентов соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом объём покупок долларов по сравнению с февралём 2019-го вырос на 40%, а количество — на 18%, а относительно января нынешнего календарного отрезка объём упал на 12%, а количество снизилось на 4%.

Объём покупок евро вырос на 7% по сравнению с минувшим годом, однако их количество упало на 17%. По отношению к январю 2020-го объём вырос на 31%, а количество снизилось на 6%.

Отмечается, что жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Саратова активнее других скупали валюту.

Как пояснили в банке, увеличение спроса связано с коронавирусом, который распространяется по Европе, что приводит к обвалу фондовых рынков и ослаблению рубля в конце месяца.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирный банк выделит 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.