Всемирный банк выделит 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом будет выделено 12 миллиардов долларов от Всемирного банка (ВБ). Об этом говорится на официальном сайте организации.

Финансовая помощь будет направлена развивающимся странам, которые смогут укрепить систему здравоохранения. Каждая улучшит предоставление медицинских услуг и усилит надзор за болезнями.

Входящие во Всемирный банк организации помогут распространить средства. Это Международная ассоциация развития, Международный банк реконструкции и развития, а также Международная финансовая корпорация.

При этом восемь миллиардов долларов будет выделено в ускоренном порядке.

Вспышка коронавирусной инфекции, получившей название CoViD-19, была зафиксирована в Поднебесной в конце декабря. Большая часть инфицированных находится на территории провинции Хубэй, которая является очагом распространения инфекции. Общее число заражённых достигло 90 870, сразу 90% случаев зарегистрировано в Китае, в то время как в других странах заболевших 10 566 человек. Погибших на данный момент 3112 (2946 — в Китае).