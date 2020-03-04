Главное — голова на плечах. Блумберг ответил Трампу за прозвище "Мини-Майк"

Кандидат в президенты США Майк Блумберг ответил Дональду Трампу на прозвище Мини-Майк и заявил, что главное не рост, а мозг, об этом он сказал на встрече сторонников.

Глава Белого дома в "Твиттере" часто дразнит оппонента, а однажды назвал его "5 футами и 4 дюймами мёртвой энергии". Рост противника всего 173 сантиметра, в то время как американский лидер на 17 сантиметров выше.

— Я говорю: Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и до головы, — заявил Блумберг, родившийся в Бостоне.

Напомним, ранее Трамп высмеял Блумберга за любовь к пицце и посоветовал ему не лизать грязные пальцы. Он также назвал политического соперника Мини-Майком, намекая на его небольшой рост.