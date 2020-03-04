Эколог рассказал, как уничтожить вирус в офисе

Увлажнители воздуха и офисные кондиционеры бесполезны в вопросе очистки опенспейса от вирусов. Но есть хорошее решение проблемы, рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

— Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могут ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами, — цитирует эксперта радио Sputnik.

При этом стоит помнить, что монтаж и эксплуатацию подобных приборов должны проводить специалисты. Самодеятельность же может привести к плачевному эффекту. Ястребцев напомнил, что не только воздух нуждается в очистке, но и ручки дверей, посуда и каждая клавиатура.

— Соответственно, при уборке офисов надо уделять особенное внимание ручкам дверей, поверхностям рабочих столов и клавиатурам. Также не стоит пользоваться чужими кружками в офисе. Это всё понятно, но мыть руки почаще всё-таки тоже надо, — заключил эколог.

Напомним, ранее психолог предупредил об опасности работы в опенспейсе.