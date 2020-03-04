В Москве в среду объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Москве утром 4 марта объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха составит около 10 градусов тепла, ночью — до 4 градусов, ожидается небольшой дождь и облачность. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём +5...+10, а к ночи столбики термометров опустятся до одного градуса.

Минувшая зима стала самой тёплой в Центральной России за всю историю наблюдений, и весеннее тепло придёт раньше обычного. Врачи предупредили аллергиков о начале цветения, из-за аномально ранней весны уже распускают почки ольха и берёза.