Участникам эстафеты олимпийского огня будут постоянно измерять температуру из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса организаторы летних Олимпийских игр в Токио ограничат эстафету олимпийского огня.

Так, будут сокращены мероприятия, посвящённые эстафете, к её этапам будет ограничен доступ обычных зрителей, участникам забега будут постоянно проверять температуру, а в случае обнаружения признаков недомогания им будет предложено отказаться от участия, сообщает агентство Kyodo.

Эстафета олимпийского огня должна стартовать 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, а завершится 24 июля в Токио в день открытия Игр.

Церемония зажжения олимпийского огня, а также эстафета в Греции пройдут по запланированному сценарию, однако будут содержать принятые в связи с эпидемией коронавируса меры безопасности. Генеральная репетиция церемонии зажжения огня пройдёт без зрителей, а на открытии будут отменены приёмы для гостей.

На данный момент в Японии тысяча человек подверглась заражению коронавирусом, из них 706 были пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Смертельных случаев зарегистрировано 12.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в Испании пройдут без зрителей.