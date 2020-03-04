Самолёт S7 второй раз за сутки не смог улететь из Новосибирска в Москву

Самолёт авиакомпании S7, который должен был выполнить рейс по маршруту Новосибирск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что возвращение произошло в 06:40 по местному времени (02:40 мск). На борту лайнера находилось 97 пассажиров и шесть членов экипажа. В 09:21 (05:21 мск) пассажиров забрало в столицу резервное воздушное судно. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Это уже второе происшествие с самолётами S7, вылетающими из Новосибирска в Москву, за последние сутки. Накануне борт был вынужден приземлиться в Перми.