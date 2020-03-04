Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена в апреле передать России данные о советских военнопленных, находившихся в нацистских лагерях. Об этом заявил немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр, сообщает РИА "Новости".

— Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне... И это внесёт свой вклад в прояснение судеб этих людей и также внесёт вклад в примирение, — сказал дипломат на вечере памяти военнопленных в Москве.

Гайр добавил, что соглашение о передаче данных было достигнуто в 2019 году и подписано в Берлине министрами иностранных дел России и Германии.

Ранее посол Германии в РФ поблагодарил россиян за хорошее отношение к немцам.